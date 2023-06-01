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ООН: Москва подтвердила ограничение захода судов в порт Южный

20:22
  • четверг
  • 01 июня 2023

Россия недовольна исполнением зерновой сделки

Россия уведомила Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле об ограничении регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный в рамках зерновой сделки. Об этом в четверг, 1 июня, рассказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
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По словам чиновника, ограничение будет действовать до тех пор, пока не начнется экспорт аммиака в рамках зерновой сделки.

Дюжаррик выразил обеспокоенность замедлением реализации зерновой сделки, заявив, что сложилась серьезная ситуация, сообщает ТАСС.

17 мая российский МИД подтвердил, что Москва согласилась на пролонгацию черноморской продовольственной инициативы на два месяца. При этом Россия потребовала в кратчайшие сроки устранить недочеты в реализации сделки, касающиеся экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

В российском Министерстве иностранных дел также подчеркнули, что о расширении перечня товаров и количестве портов для их экспорта в рамках зерновой сделки речи быть не может. Представители Москвы неоднократно доводили свою позицию по этому вопросу до других участников соглашения.

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