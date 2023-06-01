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Появились новые сведения о подрыве "Северных потоков"

20:40
  • четверг
  • 01 июня 2023

Они снова ведут на Украину

Немецкие следователи вышли на след вероятного исполнителя теракта на "Северных потоках". Об этом пишет в четверг, 1 июня, газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники в следственных кругах.
Расследование терактов на "Северных потоках" предсказуемо зашло в тупик

Предположительно, одним из членов экипажа яхты "Андромеда", которая могла использоваться для доставки взрывчатки к месту диверсии, мог быть 26-летний украинский военнослужащий из города, расположенного к юго-востоку от Киева. Следователи выследили его, потому что при аренде яхты он предъявил румынский паспорт.

У женщины, которая в прошлом состояла в семейных отношениях с возможным участником диверсии, провели обыск, а у их общего ребенка взяли генетический материал на анализ ДНК.

В сентябре 2022 года взрывы прогремели на газопроводах системы "Северный поток". Германия, Швеция и Дания проводят расследования в связи с диверсией на "Северных потоках", однако никаких результатов они до сих пор не дали.

25 мая российский МИД вызвал послов Германии, Дании и Швеции, которые проводят национальные расследования диверсии на "Северных потоках". Ведомство заявило решительный протест в связи с полным отсутствием у России результатов этих расследований, назвав уклонение властей ФРГ, Дании и Швеции от взаимодействия с российской стороной в данном деле неприемлемым.

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