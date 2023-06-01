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Путин позвонил главе Шебекино в Белгородской области

20:59
  • четверг
  • 01 июня 2023

Населенный пункт многократно подвергался обстрелам и диверсиям со стороны ВСУ

Глава государства Владимир Путин прекрасно владеет ситуацией и знает, что происходит в Белгородской области. Об этом в четверг, 1 июня, рассказал руководитель администрации Шебекинского округа Владимир Жданов.
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Мэр Шебекино сообщил, что ему "сегодня позвонил главнокомандующий Владимир Владимирович Путин". Жданов доложил президенту об обстановке и предпринимаемых местными властями действиях.

Российский лидер предложил властям Шебекино помощь, а также поблагодарил за проделанную ими работу, сообщает РИА Новости.

Российский лидер удостоил главу Шебекино ордена Мужества за самоотверженность при исполнении гражданского долга. Жданов организовал эвакуацию населения из подвергавшихся обстрелам районов и оказание помощи пострадавшим.

31 мая белгородский губернатор Вячеслав Гладков представил президенту доклад о ситуации в регионе, рассказав ему о текущей обстановке. Подробности этого разговора не разглашались.

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