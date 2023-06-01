Минобороны сообщило об уничтожении украинских боевиков близ Шебекино

Уничтожено несколько десятков террористов

В российском Минобороны рассказали подробности украинских атак на Белгородскую область 1 июня. Так, в районе четырех утра группа из 30 боевиков на трех бронированных машинах и четырех пикапах пыталась совершить атаку в направлении Волчанска.

Кроме того, террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Сиверский Донец в направлении Гатищево, Новая Таволжанка. В это же время ещё одна украинская группа из 20 боевиков выдвигалась по правому берегу Сиверского Донца к Новой Таволжанке.

"С 06.05 до 06.45 украинские террористические формирования, нарастив усилия, предприняли еще одну попытку прорыва на территорию Российской Федерации из районов Плетневки и Волчанска. Всего в атаке участвовало до 70-ти боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "Камаз", - сообщили в Минобороны.

Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", один пикап.

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