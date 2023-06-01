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Путин поддержал планы главы Подмосковья на переизбрание

21:15
  • четверг
  • 01 июня 2023

Президент встретился с Андреем Воробьевым

Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Московской области Андрея Воробьева принять участие в очередных выборах главы региона, которые запланированы на сентябрь 2023 года.

Российский лидер встретился с Воробьевым в четверг, 1 июня, после поездки в Подольск. Как отметил Путин, "все показатели у вас в норме, а по некоторым Московская область является лидером, поэтому заделы хорошие".

Президент заявил, что если у самого Воробьева есть желание вновь побороться за губернаторское кресло, и, "самое главное, если люди вас поддержат, желаю вам дальнейших успехов", сообщает "Интерфакс".

В апреле глава государства проводил рабочую встречу с губернатором Подмосковья, в ходе которой Андрей Воробьев сделал доклад о результатах работы по социально-экономическому развитию региона за 2022 год. Он рассказал, что "у нас по бюджету — плюс", а также что "очень помогла программа импортозамещения".

Президент особо отметил, что подмосковные власти провели большую работу по закрытию полигонов твердых коммунальных отходов, но теперь надо активно работать над их рекультивацией.

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