Лавров прокомментировал слухи о переносе саммита БРИКС в Китай

Это якобы должно обезопасить президента России от ареста по ордеру МУС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался подтвердить или опровергнуть сообщения о возможности переноса саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) из Южноафриканской Республики в Китай.

Дипломата попросили прокомментировать публикации такого содержания, но он заявил, что "эта новость была опубликована только в одной какой-то желтой английской газете, а я английских газет не читаю", сообщает ТАСС.

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при российском лидере по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. После этого министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что арестует Путина в случае его визита в Германию.

В правительстве Южноафриканской Республики рассказали, что все участники саммита БРИКС получат дипломатический иммунитет, защищающий от задержания и ареста. Соответствующий документ за подписью министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор базируется на Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года и Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений от 1947 года Генассамблеи ООН.

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