ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров прокомментировал слухи о переносе саммита БРИКС в Китай

21:38
  • четверг
  • 01 июня 2023

Это якобы должно обезопасить президента России от ареста по ордеру МУС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался подтвердить или опровергнуть сообщения о возможности переноса саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) из Южноафриканской Республики в Китай.
В ЮАР стартует заседание глав МИД стран БРИКС

Дипломата попросили прокомментировать публикации такого содержания, но он заявил, что "эта новость была опубликована только в одной какой-то желтой английской газете, а я английских газет не читаю", сообщает ТАСС.

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при российском лидере по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. После этого министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что арестует Путина в случае его визита в Германию.

В правительстве Южноафриканской Республики рассказали, что все участники саммита БРИКС получат дипломатический иммунитет, защищающий от задержания и ареста. Соответствующий документ за подписью министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор базируется на Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года и Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений от 1947 года Генассамблеи ООН.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Саммит БРИКС
Саммит БРИКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.