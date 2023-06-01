Путин пообщался с многодетными семьями и съездил в детский реабилитационный центр

Сегодня отмечается Международный день защиты детей

Сегодня в Международный день защиты детей Владимир Путин пообщался с родителями, которые воспитывают семь и более детей и награждены орденами "Родительской славы". Глава государства подчеркнул, что именно такие многодетные семьи пользуются особым уважением, хранят традиции и олицетворяют нравственные основы. И главная задача государства - оказывать им поддержку. И сегодня же в подмосковном Подольске президент побывал в новом детском реабилитационном центре. Его возвели в рамках национального проекта "Здоровье". Уже завтра там начнут принимать на лечение детей и подростков с тяжёлыми хроническими патологиями из всех регионов страны.

На прямой связи с президентом - многодетные семьи из разных уголков страны. Кавалеры ордена "Родительской славы" и, как отмечает президент, живое воплощение нравственных основ и олицетворение семейных ценностей. Достойно воспитать подрастающее поколение - поистине напряжённый и самоотверженный труд. Именно поэтому поддержка материнства является для государства крайне важной задачей, подчёркивает Путин.

"В регионах до сих пор сохраняются разные подходы к тому, какие именно семьи считать многодетными. Это такой практический, казалось бы, бытовой вопрос, но, тем не менее, он имеет большое значение на практике, в жизни. Я уже поручал правительству установить единый статус многодетной семьи на федеральном уровне и прошу своих коллег ускорить эту работу. Также необходимо предусмотреть, чтобы удостоверение многодетной семьи на всей территории страны было действительно как в бумажном, так и в электронном виде. Это в том числе поможет семьям пользоваться льготами при пересечении границ различных регионов страны", - говорит Владимир Путин.

Для этого необходимо активнее использовать гибкие формы занятости для родителей, воспитывающих маленьких детей, а также повышать доступность льготной ипотеки многодетным семьям. Молодым же создавать специальные условия, при которых будет легче совмещать учёбу с заботой о ребёнке. Система социальных гарантий должна распространяться и на жителей новых регионов: республики Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. На связи семья Кравцовых из Красногорска. Глава семьи Григорий Александрович недавно вернулся из зоны СВО и сейчас восстанавливается после ранения.

Владимир Путин: "Григорий Александрович, как вы поживаете? Вам была возможность покинуть зону СВО, но вы всё же решили там остаться. Вы хотите после излечения вернуться в зону СВО".

Григорий Кравцов: "Владимир Владимирович, я скажу так: как позволит моё здоровье, я готов вернуться и выполнять те задачи, которые стояли передо мной".

Путин: "Григорий Александрович, знаете что… мне кажется, что вы уже сделали то что могли, и я посмотрел - у вас хорошее образование, специальность. Если вы хотите остаться в системе Министерства обороны, мы легко это сделаем безо всяких сомнений. Но всё-таки у вас такая большая семья. И, мне кажется, что прямо в зону специальной военной операции всё-таки уже нет необходимости возвращаться. Давайте я поручение соответствующее министру дам".

Раньше желание иметь много детей сопровождалось различными страхами. Теперь же, как говорят сами многодетные родители, люди видят поддержку государства.

"Хочется всё же поблагодарить вас и государство наше, что вы стали больше уделять времени, да. Больше социальных каких-то выплат разных", - говорит Юлия Ильина.

"Призыв создавать большие семье - он очень важным является для большого количества наших граждан. И ваш пример он впечатляет. Он впечатляет, потому что показывает, что такое счастье. В чём оно заключается. В детях, как известно", - полагает президент.

К встрече с президентом семьи подготовились. Владимиру Путину играли на аккордеоне, читали стихи. Все дети творческие: кружки, секции, спортивные занятия. Спросили президента, как он всё успевает и какой у него распорядок дня.

"Конечно, как и все люди, сплю. Я, в отличие от некоторых известных вам людей, стараюсь не бросать заниматься спортом. Это помогает и в работе. Сплю, ну, в общем, немного, наверное, 6-7 часов. 6, в основном сплю. Сегодня, правда, спал гораздо меньше. Так получилось. Один из наших императоров как-то на вопрос, сложно ли управлять такой огромной страной – Россией, сказал: "Управлять Россией совсем не сложно, но абсолютно бесполезно". С тех пор очень многое изменилось. А другой государственный деятель, у него была сложная судьба, но интересный был человек, он как-то сказал – примерная цитата: "Россия напрямую управляется Богом, а если это не так, то непонятно, как она вообще существует". Должен сказать, здесь я поспорил бы с автором этих слов, потому что Россия, хоть и управляется напрямую Богом, но понятно, что она существует за счет наших людей, за счет таланта наших людей, за счет любви к Отечеству, за счет преданности своей семье и своей Родине", - заявил Владимир Путин.

И этот тезис подтверждают все присутствующие семьи. В частности, Рожковы из Кирова. Семеро детей, двое старших пошли по стопам дедов: выбрали службу в армии, и уже выпорхнули из гнезда. Родители радуются, что благодаря награждению удалось всем собраться за большим столом. А ещё готовы на своём примере делиться наблюдениями, как менялось в стране отношение к многодетным семьям.

"Ещё лет 10 назад я уже была многодетной мамой. У меня было не 7 детей, а четверо-пятеро, и я могла слышать разные вопросы: зачем вам это, куда так много. Но в настоящее время больше всего мы слышим положительных отзывов и даже восторгов. И это очень значимо", - говорит Снежана Рожкова.

Знаменательно, что сама встреча проходит в день защиты детей. И в честь праздника Владимир Путин пригласил всех присутствующих в столицу: "Я хочу вам сказать и всем другим участникам нашей сегодняшней встречи. Всем, кто захочет: мы легко - я коллег попрошу - легко организуем вам поездку в Москву и в Кремль. Согласуем".

Меры поддержки материнства и многодетных семей будут и дальше находиться на строгом контроле у государства. Важным, к примеру, остаётся развитие педиатрии. В подмосковном Подольске Владимир Путин посетил детский реабилитационный центр. В сопровождении министра здравоохранения Михаила Мурашко и губернатора Московской области Андрея Воробьёва глава государства осмотрел структурное подразделение Российской детской клинической больницы, которое приступит к работе 2 июня.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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