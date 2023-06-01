Россия ответила на идею размещения британских оружейных заводов на Украине

Такие планы ранее озвучил Владимир Зеленский

Говорить о запуске производственных объектов британского оборонного гиганта BAE Systems на территории Украины преждевременно, но Россия будет готова ответить на подобные шаги. Такое заявление сделал в четверг, 1 июня, российский посол в Лондоне Андрей Келин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве с главу BAE Systems Чарльза Вудберна и обсудил с ним создание на украинской территории мощностей для производства и ремонта продукции этой компании.

Келин указал, что "пока речь лишь идет об открытии офиса в Киеве, не более того", однако "такие мощности по производству западной техники, даже если это когда-то и состоится, станут нашими законными целями для ударов, еще, видимо, на ранних стадиях", сообщает ТАСС.

Ранее Андрей Келин подчеркивал, что Великобритания, не имеющая отношения к конфликту между Россией и Украиной, играет лидирующую роль в его затягивании и обострении. Он указал, что прежде страны Запада проявляли достаточную предусмотрительность, чтобы не поставлять Украине дальнобойные вооружения, однако Лондон сделал шаг к значительной эскалации конфликта и к расширению зоны боевых действий.

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