Российские войска освободили 70% Марьинки в ДНР

Задача - освободить город полностью

В российском Минобороны рассказали об успешном продвижении группировки наших сил на Донецком направлении. Только за сутки там уничтожены почти 400 украинских военнослужащих. В окрестностях Марьинки, которая уже на 70 процентов освобождена от боевиков, активный натиск ведут штурмовые бригады и спецназ отряда "Ахмат". В районе Авдеевки наступление развивают подразделения первого армейского корпуса. Удары по позициям ВСУ также наносит артиллерия и авиация.

Марьинка в ДНР - одна из важнейших точек. С 2014 года боевики успели обустроить здесь хорошо укрепленную эшелонированную оборону. Бои за город идут долгие и ожесточённые. Сегодня объявлено, что 70 процентов территории Марьинки освобождено. Это достижение российских бойцов из 150-ой, 20-ой и 5-ой дивизий. Теперь к ним присоединился спецназ "Ахмат". Подразделение получило приказ о передислокации и уже приступило к выполнению боевых задач.

"Состоялся разговор с верховным главнокомандующим, он позвонил вчера вечером. Я так понял, что он досконально владеет обстановкой и ситуацией на данном направлении. Сказал, что это очень важный участок, в связи с чем он на нас возлагает очень большие надежды. В связи с чем мы сюда и переброшены", - заявил Апти Алаутдинов, командир спецназа "Ахмат".

Спецназ Росгвардии "Ахмат" принимал активное участие в освобождении территории Луганской народной республики. Например, штурмовые отряды работали в Северодонецке. Противник цеплялся за каждый дом и даже обломок стены. То же самое происходит и в Марьинке. Поэтому дальнейший успех будет зависеть от слаженности всех российских подразделений, которые обеспечивают наступление. Вот что рассказывает командир танкового полка 150-й дивизии.

"Верховный главнокомандующий поставил вчера во время разговора взять Марьину. Если коротко: приложить все усилия. Мы сейчас оборонительная группировка. Мы сами не наступаем. Наступает подразделение спецназа "Ахмат". Но мы всячески обеспечиваем их действия", - сообщил Александр Нилов, командир 163-го танкового полка 150-й дивизии.

Освободить Марьинку нужно для того, чтобы уменьшить интенсивность обстрелов Донецка. Именно с этого направления ВСУ бьют по столице ДНР. Кроме того, взломав этот укрепрайон, российские подразделения откроют себе дорогу к другим населенным пунктам республики.

"Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения "Ахмат" продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении. За сутки на Донецком направлении уничтожено до 395 украинских военнослужащих", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Редкие кадры с командного пункта, который оборудован под Марьинкой: благодаря беспилотным летательным аппаратам весь город у наших бойцов как на ладони. Дроны активно применяют на всех участках фронта. И не только для разведки. Используют наши бойцы и барражирующие боеприпасы. Это, по сути, беспилотник, внутри которого заряд пластида. Боевая часть - 3 килограмма.

Этого достаточно, чтобы поразить даже бронированную технику противника. Ударные дроны разгоняются до скорости в 170 километров в час, противодействовать им сложно. Но главное преимущество - это точность. Если цель обнаружена, шансов уйти уже практически нет.

"Комплекс работает на дальность до 50 км. Но улетаем мы дальше, обнаруживаем цели. Большое скопление легкобронированной техники. Они перестали ездить на тяжелой технике. В основном на пикапах. Для их поражения мы используем барражирующий боеприпас "Куб", - сообщил военнослужащий с позывным "Стейлс".

Технику националистам продолжают поставлять страны НАТО, поддерживая террор Киева против жителей Донбасса. В Луганске в Международный день защиты детей прошла памятная акция, посвященная погибшим детям. Люди здесь призывают западных политиков вглядеться в лица на фотографиях и понять, против кого направлено их оружие.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"