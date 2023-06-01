Медведев: в ВС России в 2023 году принято свыше 134 тысяч человек

Политик также отметил рост производства военной техники в России

С начала 2023 года на службу в российскую армию, по данным Министерства обороны, поступило свыше 134 тысяч человек. Об этом рассказал в четверг, 1 июня, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик также назвал впечатляющими темпы наращивания оборонного производства в России за последний год, признав, что сам не ожидал подобных масштабов. В частности, с начала 2023 года одних лишь танков произведено более 600.

При этом Медведев указал, что "есть еще чем заниматься", сообщает ТАСС.

Ранее вице-премьер России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что выпуск приоритетных образцов вооружений в нашей стране увеличен в разы с учетом опыта применения в ходе специальной военной операции (СВО). Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) задействовал все возможные ресурсы для того, чтобы обеспечить выросший многократно гособоронзаказ.

Российский министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. Даже с учетом увеличения выпуска продукции в 2023 году он поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения.

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