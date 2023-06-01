ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев: в ВС России в 2023 году принято свыше 134 тысяч человек

22:21
  • четверг
  • 01 июня 2023

Политик также отметил рост производства военной техники в России

С начала 2023 года на службу в российскую армию, по данным Министерства обороны, поступило свыше 134 тысяч человек. Об этом рассказал в четверг, 1 июня, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Будущие контрактники рассказали о своем стремлении защитить Родину с оружием в руках

Политик также назвал впечатляющими темпы наращивания оборонного производства в России за последний год, признав, что сам не ожидал подобных масштабов. В частности, с начала 2023 года одних лишь танков произведено более 600.

При этом Медведев указал, что "есть еще чем заниматься", сообщает ТАСС.

Ранее вице-премьер России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что выпуск приоритетных образцов вооружений в нашей стране увеличен в разы с учетом опыта применения в ходе специальной военной операции (СВО). Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) задействовал все возможные ресурсы для того, чтобы обеспечить выросший многократно гособоронзаказ.

Российский министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. Даже с учетом увеличения выпуска продукции в 2023 году он поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Служба по контракту
Служба по контракту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.