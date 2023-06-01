В "Сириусе" открылся Летний молодежный фестиваль

Он продлится месяц

Летний молодёжный фестиваль сегодня стартовал и на федеральной территории "Сириус". Продлится он целый месяц. И всё это время у юных музыкантов, певцов и танцоров будет прекрасная возможность выходить на сцену Парка науки и искусства с прославленными российскими коллективами.

Солнце, море и полёт фантазии. Всё это – "Сириус". Крупнейший центр поддержки одарённых детей сегодня, в праздник, подарил им массу впечатлений и концерт российского национального молодежного оркестра.

Стартующий здесь Летний молодежный фестиваль собрал лучших юных музыкантов, вокалистов и танцовщиков из всех уголков России. На сцене Парка науки и культуры дети будут выступать целый месяц, да еще и с известными коллективами. Эмоций - море!

"Система России, это первая лучшая система в мире. Это очень важный, огромный фестиваль. Дети играют фантастично", - говорит Ханс-Йохим Фрай, художественный руководитель Фонда "Талант и успех".

"Сириус" - это не просто уникальная федеральная территория с особым статусом, это прекрасная возможность для ребят познакомиться с историей страны и её культурой. Форма общения - универсальная: творческий диалог юных поэтов, художников, режиссёров, спортсменов и актёров.

"Поэтому для нас это праздник таланта, мотивации, реализации. И это, конечно, возможность показать, как много мы можем сделать вместе", - говорит Елена Шмелева, руководитель образовательного центра "Сириус".

Дети приезжают в "Сириус" круглый год. Каждый ребенок понимает, как много можно сделать благодаря профильному обучению и полной свободе самовыражения.

"Я очень хотела в "Сириус" и была приятно удивлена, что действительно можно раскрыться с разных сторон: и спорт, и наука, и искусство. И все это подразделяется на какие-то маленькие еще отделы и пути. Это великолепно. И тут много новых друзей можно найти", - говорит Настя Михайлова.

"Сириус" не зря называют территорией талантов. Условия для творчества здесь постоянно совершенствуются. Недавно в образовательном центре открыли новую концертную площадку и запустили уникальную программу для школьников по обществознанию и философии.

"Очень интересно послушать знаменитых профессоров. То, что они говорят, рассказывают. Это очень здорово. Это поможет нам в будущем. И на олимпиадах, и на ЕГЭ, и просто для общего развития", - уверена Кира Никитина.

"Мы здесь узнаем информацию абсолютно ценнейшую, из разных областей общества, культуры, в принципе жизни. И я уверена, что это просто ключ в наше будущее", - говорит Валерия Фесуненко.

А ещё в "Сириусе" ко Дню защиты детей открылась выставка работ его талантливых воспитанников. Место выбрали необычное - первый специализированный археологический музей в России. Здесь же запущены интереснейшие мастер-классы по нумизматике, заработала необычная керамическая площадка и территория для любителей научных экспериментов.

"Это очень важно для развития ребенка. Для того чтобы он системно смотрел на вещи. Не отрывками, один, другой, а в системе такой, в творческой среде", - объясняет Максим Маркевич, научный сотрудник Университета "Сириус".

Дети признаются: "Сириус" — удивительное место. Здесь появляется вера в свои силы, рождаются смелые проекты, а еще постоянно хочется мечтать. В этом и кроется главное достижение молодого города. Синтез науки, спорта, искусства и таланта в действии.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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