Госдеп подтвердил прекращение передачи Москве данных по ДСНВ

Россия ранее приостановила участие в этом договоре

Соединенные Штаты прекратили передавать России информацию о вооружениях в рамках Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом в четверг, 1 июня, рассказали в Госдепартаменте США.

Внешнеполитическое ведомство уточнило, что это касается сведений о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ, а также пусков баллистических ракет.

Кроме того, американская сторона отозвала ранее выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и не собирается выдавать новые, сообщает РИА Новости.

В апреле Москва в надлежащем порядке направила уведомление Соединенным Штатам о проведении испытаний межконтинентальной баллистической ракеты, который проводился на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

При этом 18 мая заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател подтвердил, что Россия продолжает придерживаться количественных ограничений в рамках ДСНВ.

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