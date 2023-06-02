Профессор ВШЭ Лузянин объяснил трансформацию БРИКС

Россия возвращается в Африку

Возможности развития партнерства в группе БРИКС привлекают внимание все большего числа стран. Станет ли "Большая пятерка" ядром для объединения государств, которые недовольны диктатом Запада? И какое сопротивление могут оказать этому процессу США и их союзники?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин.

"Сошлись две повестки. Во-первых, возвращение России в Африку, откуда мы ушли после советской системы ориентации на поддержку африканских социалистических режимов. БРИКС соединился с глобальным Югом и сегодня трансформируется в институт глобального большинства не-американского мира, инструмент финансового, политического (где-то даже геополитического), идеологического влияния. Это не Запад, это совсем другие ценности", - отметил эксперт.

Полный комментарий Сергея Лузянина смотрите в видео

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