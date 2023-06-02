Западная игра в толерантность добралась и до религии

В храмах уже устраивают стриптиз

Во времена, когда толерантность обретает черты новой религии, а границы терпимости раздвигаются каждый день, всем приходится крутиться, чтобы из повестки не выпасть. В Страсбурге пастор церкви Святого Гийома Даниэль Бессенбахер заявил, что ему угрожают противники смелой духовно-культурной инициативы.

Состояла она в том, что священник организовал в храме перформанс, позвав бывшего чемпиона Франции по вращению на шесте Венсана Гробельни. Для музыкального сопровождения пригласили музыкантов из Ассоциации барочной музыки. Тысяча билетов улетела мигом! После этого шоу встревоженный пастор сообщил полиции, что ему начали поступать письма, в которых "восхищенные" прихожане писали, что это не храм, а кабаре, и самому священнику "нужно отрубить голову, потому что он "передал ключ от нашей Святой Церкви танцующему змею".

Хочется спросить: святой отец, ты зачем храм в притон превратил? Все-таки Европа в том, что касается религии, всегда казалась достаточно консервативной, они же любят нам рассказывать о своих ценностях. Это было скорее в американской традиции - устраивать церковные шоу любого развлекательного формата.

Англиканская церковь, долгое время молчавшая по поводу однополых браков, боясь рассердить консервативную паству, все же сделала каминг-аут. То, что некоторые епископы принадлежат к стану ЛГБТ, давно не было секретом. Теперь с полным правом они могут венчать однополые пары.

Окажетесь в Страсбурге - загляните в церковь Святого Гийома. Там в действительности все не так, как на самом деле.

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