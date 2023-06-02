ВСУ снова обстреляли мирные города ДНР

Неонацистам противостоят российские подразделения
Украинские националисты продолжают наносить удары по мирным городам ДНР, передает "ТВ Центр".
Этой ночью боевики менее чем за час выпустили 30 снарядов натовского калибра по Донецку. В прицеле оказались три района города.
А утром радикалы ударили из РСЗО и ствольной артиллерии по поселку Гольмовский.
Неонацистам противостоят российские подразделения, которые продолжают теснить врага от линии соприкосновения и не допускают прибытия свежих сил неприятеля на передовую.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"