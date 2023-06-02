Десантники-артиллеристы уничтожили мост в тылу боевиков

С его помощью ВСУ доставляли на передовую боеприпасы и личный состав

Артиллерийские подразделения ивановских и костромских десантников уничтожают военные объекты ВСУ, рассказали в Минобороны.

На этот раз целью стал мост в тылу националистов, с его помощью радикалы доставляли на передовую боеприпасы и личный состав.

Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-Б". Помощь в корректировке огня обеспечил беспилотник "Орлан-30" с системой лазерного наведения. Получив координаты, расчет нанес точный удар по стратегически важной переправе, для ее уничтожения хватило одного высокоточного снаряда "Краснополь".

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