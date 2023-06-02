Российские Су-35 контролируют небо в зоне СВО

Во время очередного вылета пилоты обнаружили и уничтожили самолет противника
Контролируют небо в зоне спецоперации экипажи многоцелевых истребителей Су-35С, рассказали в Минобороны.
Во время очередного вылета пилоты обнаружили и уничтожили самолет противника.
Истребители ВКС России патрулируют небо с подвешенными ракетами различного класса. Также они прикрывают наши штурмовики, бомбардировщики и вертолеты во время нанесения ими ударов по военным объектам ВСУ.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"