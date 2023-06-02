Отразившие атаку на Шебекино мотострелки представлены к наградам

Военнослужащим вручили медали "За отвагу" и знаки отличия
Государственными наградами отмечены мотострелки "Западной" группировки войск, которые отразили террористическую атаку на Шебекино и защитили мирное население, сообщили в Минобороны.
Торжественная церемония прошла непосредственно на месте дислокации нашего подразделения. Военнослужащим вручили медали "За отвагу" и знаки отличия.
Командир батальона подполковник Александр Никитин за проявленный героизм и профессиональное руководство подчиненными во время нападения неонацистов награжден орденом Мужества
"Был обнаружен диверсионно-разведывательный отряд до 40 человек и мотопехотная рота, поддерживающая танковую роту. Огнем артиллерии, огнём противотанковых средств было нанесено поражение. Противник не прошел нашу государственную границу, все попытки были отброшены", - сказал Никитин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"