Отразившие атаку на Шебекино мотострелки представлены к наградам

Военнослужащим вручили медали "За отвагу" и знаки отличия

Государственными наградами отмечены мотострелки "Западной" группировки войск, которые отразили террористическую атаку на Шебекино и защитили мирное население, сообщили в Минобороны.

Торжественная церемония прошла непосредственно на месте дислокации нашего подразделения. Военнослужащим вручили медали "За отвагу" и знаки отличия.

Командир батальона подполковник Александр Никитин за проявленный героизм и профессиональное руководство подчиненными во время нападения неонацистов награжден орденом Мужества

"Был обнаружен диверсионно-разведывательный отряд до 40 человек и мотопехотная рота, поддерживающая танковую роту. Огнем артиллерии, огнём противотанковых средств было нанесено поражение. Противник не прошел нашу государственную границу, все попытки были отброшены", - сказал Никитин.

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