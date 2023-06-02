Минобороны рассказало о новых подвигах российских бойцов в ходе спецоперации

Младший сержант Ачын Монгуш, несмотря на вражеский артобстрел, сумел восстановить поврежденный модуль связи

Минобороны представило новых героев СВО.

Ефрейтор Александр Переверзев при освобождении одного из стратегически важных населенных пунктов вскрыл позицию противотанкового ракетного комплекса противника. И метким выстрелом уничтожил вражеский расчет, а сдетонировавший боекомплект разрушил оборудованные укрепления радикалов. Бежавшие из укрытия националисты были ликвидированы.

Младший сержант Ачын Монгуш, несмотря на вражеский артобстрел, сумел восстановить поврежденный модуль связи. Это позволило оперативно координировать действия наших подразделений и передать расположение огневых точек ВСУ, по которым был нанесен удар нашими подразделениями. Противник отступил.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"