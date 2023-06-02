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Лавров назвал БРИКС символом развития многополярного мира

09:05
  • пятница
  • 02 июня 2023

В Кейптауне прошла встреча глав МИД стран группы

В южноафриканском Кейптауне прошла встреча министров иностранных дел государств группы БРИКС. В совместном заявлении главы дипведомств России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР призвали, в частности, к полной реализации продуктовой сделки, передает "ТВ Центр".

Она предусматривает снятие введенных Западом запретов на поставки российского зерна и удобрений.

Министры "Большой пятерки" также подтвердили намерение расширять практику использования национальных валют в международных расчётах и одобрили возможность присоединения к БРИКС новых членов.

Как отметил глава нашего МИД Сергей Лавров, такое стремление служит подтверждением того, что группа является символом развития многополярного мира.

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