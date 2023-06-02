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Гигантская воронка с молниями: в Китае прошел разрушительный торнадо

09:09
  • пятница
  • 02 июня 2023

Есть погибшие и пострадавшие

В эпицентре разрушительного торнадо оказался двухмиллионный город Фусинь на юго-востоке Китая. В местных соцсетях очевидцы выкладывают видео, похожие на кадры из фильма-катастрофы, сообщает "ТВ Центр".

Есть погибшие и пострадавшие. Гигантская воронка со сверкающими внутри молниями буквально сметала все на своем пути. Мощный вихрь срывал кровлю с крыш, поднимая в воздух металлические конструкции, автомобили и даже небольшие дома.

Торнадо оставил после себя вырванные с корнем деревья, порванные линии электропередачи. Подобный разгул стихии в этом регионе Китая - не редкость. Около четырех лет назад мощный вихрь всего за 15 минут разрушил несколько районов городского округа Телин. Под завалами тогда оказались сотни людей.

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Торнадо в Китае
Торнадо в Китае
Торнадо в Китае
Торнадо в Китае
Торнадо в Китае
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