Две армии и два военных округа формируются в России

Это ответ на наращивание потенциала НАТО у российских границ

Две армии и два военных округа будут сформированы в России в этом году. Также появятся пять дивизий и двадцать шесть бригад.

Как сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский, главная задача сейчас - отбор граждан на военную службу по контракту.

Как рассказал генерал журналу Минобороны "Военные комиссариаты России", в 2023 году поставлена задача обеспечить формирование общевойсковой и воздушной армий, а также армейского корпуса и Азовского военно-морского района.

Будут созданы Московский и Ленинградский военные округа, появятся 5 дивизий и 26 бригад.

Таким образом выполняется поручение главы Минобороны России, о котором шла речь в декабре прошлого года. Сергей Шойгу тогда подчеркнул, что шаги Москвы вызваны стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ. Также это ответ на расширение альянса за счет Финляндии и Швеции, передает ТАСС.

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