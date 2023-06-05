Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Пора разобраться в своем финансовом положении и планах на лето

Овны

Этот понедельник непростой: переход Венеры в другой знак и вчерашнее полнолуние потихоньку меняют ситуацию вокруг вас. Присматривайтесь: куда дует ветер перемен?

Тельцы

Вы становитесь все более домашними: вам нескучно дома, и есть чем заняться с семьей. Звезды помогут вам с покупкой бытовой техники и созданием уюта в вашем гнездышке.

Близнецы

Вчерашнее полнолуние в вашем секторе отношений может вызывать какие-то события в союзах и парах. Возможно, вы что-то поймете или честно поговорите - это пойдет на пользу.

Раки

Вы на пороге финансовых перемен – начинается период, когда как раньше уже не будет. До сентября бы будете то богатеть, то беднеть, но в целом приобретать финансовую грамотность.

Львы

В ваш знак пришла Венера – планета, помогающая разобраться в материальных вопросах и заняться своей внешностью. Записывайтесь к косметологам, тренерам, стилистам!

Девы

Вы увлечены сейчас домашними и семейными делами, но эта тема потихоньку сходит на нет. Важнее разобраться в себе: чего вы хотите от этого лета, какова ваша цель?

Весы

Если ехать в отпуск – то большой компанией: друзья становятся важным источником позитива для вас. Командные, групповые занятия тоже сейчас окажутся очень полезными.

Скорпионы

У вас две задачи: грамотно распорядиться деньгами и сделать так, чтобы работа вас устраивала. Возможно, придется многое менять и звезды в этом помогут.

Стрельцы

Вчерашнее полнолуние в вашем знаке наверняка принесло какие-то новости и идеи. Сегодня изменения продолжатся, особенно если вы заняты учебой или планируете отпуск.

Козероги

Этим летом вы сможете погасить свои долги или начать получать пособие, компенсацию. Начинайте интересовать этим, составьте план действий и он обязательно принесет результат.

Водолеи

Начинается приятный период для вашей личной жизни. Не пропустите этот добрый жест звезд – и одинокие, и состоящие в отношениях представители знака, смогут улучшить свое положение.

Рыбы

Тема здоровья выходит на первый план до самого сентября. Лето дано вам для того, чтобы укрепить свой организм, стать сильнее, а как именно – уже ваша ответственность.

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