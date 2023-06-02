Массированный ночной удар по Киеву поразил систему ПВО

Украинскую столицу одновременно атаковали дроны и ракеты

Дроны-камикадзе и крылатые ракеты одновременно атаковали украинскую столицу под утро 2 июня. Кадры комбинированного массированного удара по Киеву публикует Telegram-канал "Операция Z: Военкоры русской весны".

Очевидцы публикуют видео взрывов в разных районах Киева. Беспилотники "Шахид/Герань" прилетели в город с разных направлений.

Как отмечают военкоры, вместе с дронами в Киев прилетели и крылатые ракеты. Их запустили со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. В результате атаки поражена украинская система ПВО. На кадрах видно, как ЗРК Patriot или IRIS-T сначала пытаются отбить воздушную атаку, а затем сами становятся мишенью.

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