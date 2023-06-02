Весь мир в миниатюре: в Крыму открывается туристический сезон

На полуостров уже направились тысячи отдыхающих

Захватывающе и головокружительно - так можно ворваться в лето на самых больших в России 15-метровых качелях. Незабываемый экстрим на горе Ай-Петри и самый изумительный вид на Черное море и Южный Берег, где туристов всегда встречает яркая палитра красок.

Еще не отцвели ирисы, в самом соку десятки необычных оттенков роз, в водоемах - кувшинки, словно персидский ковер: посетители попадают в сказку!

Крым – весь мир в миниатюре. Дворцы в британском и готическом стиле. Руины античных городов. Долины грязевых вулканов и розовые озера. Итальянские пейзажи Южного берега и практически мир дикого запада в степях полуострова.

Еще одна крымская достопримечательность - настоящая саванна в которой гуляют десятки львов. Так близко их даже в Африке не увидишь, а в Крыму - пожалуйста, вот они, цари зверей. И даже тропические ливни создают свою атмосферу, а главное - наполняют водопады, как ранней весной.

В прошлом году Крым принял более 6 миллионов туристов. В этом году ждут не меньше. К тому же цены стали ниже.

"Средняя стоимость пребывания в Крыму в течение недели - порядка 36 тысяч на двоих в отеле уровня 2-3 звезд с питанием. Отель уровня 4 звезд может стоить от 4,5 до 5,5 тысяч - это намного ниже, чем на многих других туристических направлениях. Если сравнивать с прошлым годом, то порядка 25-30% снижения цен", - отметил Вадим Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым.

Дорога на полуостров - это еще и Крымский мост, одна из главных достопримечательностей России. В начале мая перед въездами установили 40 дополнительных досмотровых точек. Теперь пропускная способность в среднем по 250 машин в час. Но удобнее и романтичнее, конечно, на поезде. За летний сезон планируется перевезти до 2,5 миллионов пассажиров. Это больше, чем в прошлом году. Будет спрос - будут и дополнительные составы.

"Этим летом в Крым будут курсировать от 10 до 11 поездов ежедневно. Я напомню, что летом 2022 года в Крым прибывало от 8 до 9 поездов. В целом уже назначены 20 поездов. Из них 8 поездов курсируют из города Москва, два поезда из Санкт-Петербурга и 11 поездов из регионов", - рассказал Альберт Сатретдинов, начальник управления обособленного подразделения Крым.

Конечные точки теперь - не только Симферополь и Севастополь. Дополнительно назначены поезда в Евпаторию, Феодосию и Керчь. В самый древний город России запустили абсолютно новый состав - только что с конвейера.

Добраться можно и на самолете с пересадкой в Сочи или Минеральных водах. Оттуда идут железнодорожные составы и автобусы, а еще некоторые отели предоставляют трансфер. Для автомобилистов открыт и сухопутный коридор через новые территории - так путь в отпуск даже короче.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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