Человек мешал выполнению поставленной задачи

Беспилотник ВВС США во время испытаний принял решение убить собственного оператора. Управлявший дроном искусственный интеллект заключил, что человек мешает выполнению поставленной задачи.

Результаты эксперимента прокомментировал начальник отдела испытаний и операций ИИ ВВС США Такер Гамильтон. Полковник рассказал, что система определила угрозу, однако получила приказ от оператора не уничтожать противника. Тогда ИИ пришел к заключению, что оператор ему мешает и решил его "убить".

Когда же машине объяснили, что атаковать оператора "плохо", она попыталась разрушить вышку связи, через которую получала команды от человека. По словам военных, ИИ использовал "крайне неожиданные стратегии для достижения своей цели", пишет The Guardian.

Военные США не первый год работают над внедрением искусственного интеллекта. Недавно они использовали его для управления истребителем F-16.

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