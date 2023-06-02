ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пилотируемый ИИ американский дрон атаковал собственного оператора

09:32
  • пятница
  • 02 июня 2023

Человек мешал выполнению поставленной задачи

Беспилотник ВВС США во время испытаний принял решение убить собственного оператора. Управлявший дроном искусственный интеллект заключил, что человек мешает выполнению поставленной задачи.

Урегулирование украинского конфликта поручили искусственному интеллекту
Футуролог Кишинец оценил опасность искусственного интеллекта

Результаты эксперимента прокомментировал начальник отдела испытаний и операций ИИ ВВС США Такер Гамильтон. Полковник рассказал, что система определила угрозу, однако получила приказ от оператора не уничтожать противника. Тогда ИИ пришел к заключению, что оператор ему мешает и решил его "убить".

Когда же машине объяснили, что атаковать оператора "плохо", она попыталась разрушить вышку связи, через которую получала команды от человека. По словам военных, ИИ использовал "крайне неожиданные стратегии для достижения своей цели", пишет The Guardian.   

Военные США не первый год работают над внедрением искусственного интеллекта. Недавно они использовали его для управления истребителем F-16.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Американский дрон
Американский дрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.