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Тепло и летняя гроза движутся на Москву

09:50
  • пятница
  • 02 июня 2023

Атмосферное давление снижается

Москвичам посоветовали захватить с собой зонты. На столицу движутся летние грозы, при этом будет довольно тепло.

На Крым обрушились ливни с грозами
В Москве ожидаются усиление ветра и гроза

Как сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская, в пятницу в Москве переменная облачность. Во второй половине дня кратковременные дожди, грозы.

Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру снизится до 742 миллиметров ртутного столба. Воздух в Москве прогреется до плюс 22 - плюс 24 градусов, в Подмосковье - плюс 20 - плюс 25. Ветер южный, 3-8 метров в секунду, во второй половине дня порывистый, приводит слова синоптика РИА Новости.

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