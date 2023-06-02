Тепло и летняя гроза движутся на Москву

Атмосферное давление снижается

Москвичам посоветовали захватить с собой зонты. На столицу движутся летние грозы, при этом будет довольно тепло.

Как сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская, в пятницу в Москве переменная облачность. Во второй половине дня кратковременные дожди, грозы.

Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру снизится до 742 миллиметров ртутного столба. Воздух в Москве прогреется до плюс 22 - плюс 24 градусов, в Подмосковье - плюс 20 - плюс 25. Ветер южный, 3-8 метров в секунду, во второй половине дня порывистый, приводит слова синоптика РИА Новости.

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