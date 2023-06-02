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Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство оружия

10:19
  • пятница
  • 02 июня 2023

Украина сжирает все запасы

Страны НАТО призвали нарастить производство оружия, так как запасы вооружений истощились из-за поставок Киеву.
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Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству Bloomberg. Он призвал союзников активнее подписывать контракты, потому что тогда промышленность будет готова инвестировать.

"Нам нужно делать больше во всем альянсе", - заявил Столтенберг (цитата по РИА Новости).  

11-12 июля на встрече в Вильнюсе члены НАТО планируют согласовать план по наращиванию производства и увеличению закупок на Украину и для собственных нужд.

Ранее Столтенберг заявил, что у НАТО в украинском конфликте есть две задачи: поддерживать Украину "так долго, как потребуется" и не допустить разрастание конфликта за ее пределы.

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