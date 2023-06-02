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ПВО сбила несколько украинских беспилотников в Курской области

11:35
  • пятница
  • 02 июня 2023

Атака произошла ночью

Российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников в Курской области. Атака неонацистов произошла ночью, передает "ТВ Центр".

Местные жители услышали взрывы в небе. Все цели - успешно поражены. Власти попросили граждан сохранять спокойствие и подчеркнули - город под надежной защитой наших военных.

В приграничных регионах устраняют последствия обстрелов. Восстанавливают инфраструктуру в Белгородской области. Из опасных районов эвакуируют детей. Им предоставили места в летних оздоровительных лагерях, а также подготовили комфортные пункты временного размещения.

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