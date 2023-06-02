Из опасных районов Белгородской области эвакуируют детей

Им предоставили места в летних оздоровительных лагерях, а также подготовили комфортные пункты временного размещения

Почти 200 человек эвакуированы в Пензенскую область из Белгородской, которая подвергается обстрелам со стороны ВСУ. На перроне - дети и женщины. Встречают полицейские, спасатели и волонтеры, которые помогают донести вещи до автобусов. Дальше - пункты временного размещения.

Всех прибывших ждет медицинский осмотр, подключатся психологи и социальные работники - они составят планы мероприятий. И для взрослых, и для детей, которым сейчас главное - отвлечься от пережитого.

Детей здесь - абсолютное большинство. Разместят эвакуированных на базах отдыха - со всеми удобствами и питанием.

"Самое главное - постараемся создать все условия для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Чтобы чувствовали себя у нас как дома. Мы понимаем, насколько им сейчас тяжело, и поэтому постараемся сделать все, чтобы люди выдохнули и пришли в себя после того, что они испытали", - отметил Вячеслав Космачев, заместитель председателя правительства Пензенской области.

Эвакуация стала возможной благодаря слаженной работе служб Белгородской и Пензенской областей.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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