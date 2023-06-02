Вслед за передовыми отрядами идут военные инженеры

Блиндаж в сотне метров от передовой. На бойцах - полевая форма. Вся в пыли и пропахшие копотью. Для торжественных церемоний времени нет. Поэтому и доклады - короткие.

На позиции подполковника Александра Никитина пришелся основной удар ВСУ накануне, когда боевики пытались прорваться в Шебекино. Но комбат организовал оборону так, что террористы не смогли пересечь границу. Потеряв людей и технику, бежали. Сегодня отличившимся бойцам вручены заслуженные ордена и медали. Указ о награждении подписал Владимир Путин. А подполковник Никитин скромно сказал - это была победа всех его солдат и офицеров.

Окраины Харьковской области, откуда ВСУ прорывались к Шебекино. Осторожно, старясь не шуметь, бойцы выбирают в лесу подходящую опушку. Крепят на пусковую установку беспилотник. Еще минуты на проверку систем навигации и лазерного прицела. Дрон к взлету готов. В это же время в сотне метров расчет самоходки снаряжает боеприпасы. Прикручивает взрыватели. Старший расчета получает координаты объекта и дает команду "огонь". Через секунды на мониторе - результат. Высокоточный снаряд "Краснополь" разносит в крошево бетонный мост, по которому националисты перебрасывали к передовой подкрепление, горючее и боеприпасы. Ликвидация резервов ВСУ в тылу спутало все карты обещанного радикалами масштабного контрнаступления.

Вот еще, как говорят артиллеристы, прилет. И тоже точно по укрепрайону. Боевики прячутся в подвале. Наверху горят машины. Минус колонна, которая направлялась к Марьинке.

А это купянский участок. На дороге заглохший танк ВСУ. Пока экипаж прятался от обстрела в кустах, саперы незаметно подползли к машине и закидали в люк тротиловые шашки. Через мгновения - столб огня. Военные подсчитали - только в мае ВСУ потеряли почти 300 единиц техники и артиллерийских установок.

Российские войска вплотную подошли к Купянску. Вслед за передовыми отрядами идут военные инженеры. Вдоль обочин и на дорогах - сотни неразорвавшихся боеприпасов и мин. Их осторожно собирают в ямы и уничтожают на месте. Самые коварные, говорят саперы, - немецкие мины.

А рядом с передовой на полигоне танкистов учат, что делать, если наехал на фугас. Как атаковать "двойками" и обороняться в одиночку. Как вести огонь с закрытых позиций и не растеряться, если вышел на прямую наводку. В программе интенсивного курса, говорят инструкторы, ничего лишнего. Только опыт, накопленный в боях с радикалами. Уже через месяц этим экипажам предстоит вступить в реальные бои.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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