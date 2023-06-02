Нелепое падение Байдена стало хитом соцсетей

Вскоре после этого президент США еще и ударился головой о вертолет

Чарли Чаплин такому бы точно позавидовал - падение Джо Байдена, которое развлекло всю Америку, транслировали почти все телеканалы. Глава Белого дома, присутствовавший на награждении Академии ВВС, не смог устоять и рухнул на пол, оказавшись у ног одного из военных.

Несомненно, не самый удачный день Джо Байдена. Вернувшись в Белый дом, при выходе из вертолета он ударился головой. Но тут же поспешил заверить журналистов, ожидавших его на лужайке, что с ним все в порядке.

Видео с падение уже разлетелось по соцсетям. Пользователей шокировало поведение окружения президента. У некоторых из них это вызвало смех. Один из американских журналистов опубликовал фотографию ботинок со странными каблуками. Снова тема возраста, здоровья и сил американского лидера - в топе новостей.

В соцсети полетели мемы и шутки. Не сдержались и соперники Байдена на предстоящих президентских выборах.

"Мы и желаем Джо Байдену скорейшего выздоровления от любых травм, которые он мог получить. Но мы также желаем США скорейшего выздоровления от травм, которые они получили из-за Джо Байдена и его политики", - отметил губернатор штата Флорида Рон Десантис.

Для кого этот день был точно удачным – так это для бывшего президента США. Неловкий момент с участием Байдена оказался очень кстати. Дональд Трамп как раз собирался выступить на шоу телеканала Fox News. А тут еще американский расследователь в своей статье отмыл запятнанную репутацию бывшего лидера. Его обвиняли в связях с Россией и вмешательстве Кремля в выборы президента в 2016 году. По данным Сеймура Херша, высшее руководство ФБР оказалось в сговоре со штабом Хиллари Клинтон.

"Рашагейт" был мошенничеством, инициированным кампанией Клинтон и подстрекаемым политическими репортерами в Вашингтоне и высокопоставленными чиновниками ФБР. В конце июля 2016 года спецслужбы США получили анализ российской разведки, в котором утверждалось, что кандидат в президенты США Хиллари Клинтон одобрила план кампании по разжиганию скандала против кандидата в президенты США Дональда Трампа, связав его с Путиным и русскими", - сообщил Херш.

" Я это слышу уже 7 лет. Россия, Россия, Россия... Но во всех отчетах говорится, что не было никакого сговора с Россией. Я остановил работу трубопровода в Германию. Когда пришел Байден, появился второй "Северный поток". Пока я был, о нем никто не слышал. А потом они что сказали? Трамп что-то слишком мягок с Россией. Мои действия были самыми жесткими в отношении к России!", - отреагировал Трамп.

Впрочем, сейчас Джо Байден всеми силами пытается занять место Трампа, несмотря на то, что от этого страдает собственное население. В стране чуть не случился дефолт только из-за того, что американский лидер никак не хотел сокращать помощь Украине. Впрочем, некоторые сенаторы тоже до последнего упирались.

"Я только что вернулся из Украины, и теперь я могу попасть в тюрьму в России. И я требую, чтобы сенаторы сделали исключение для Украины и наших собственных нужд обороны. Вся эта чушь о дефолте... Я не хочу дефолта. Но я скажу вам, чего я не собираюсь делать. Я не собираюсь бросать Путину спасательный круг. В этом голосовании "за" - 63, "против" - 36. При достижении порога в 60 голосов законопроект принят", - заявил сенатор Линдси Грэм.

Голосование в Сенате за законопроект о повышении госдолга завершилось удачно. Впрочем, эксперты называют это решение безвыходным. Однако Конгрессу все еще предстоит ожесточенная борьба и корректировка госрасходов, сократить которые придется на 64 миллиарда долларов. И все накануне президентских выборов.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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