ВВС и Космические силы США работают на Украину

ВВС и Космические силы США – хребет операции коллективного Запада на Украине. Вашингтон постоянно снабжает Киев развединформацией – в том числе, предупреждает о российских ракетных ударах, заявил американский президент Джо Байден.

Выступая перед выпускным курсом Академии ВВС США в Колорадо-Спрингс, американский лидер рассказал, что ВВС и Космические силы США обеспечивают воздушные перевозки, логистику, перебрасывая артиллерию и боеприпасы, боевые машины, противотанковые системы и средства ПВО.

Кроме того, они обеспечивают предупреждение о ракетном нападении, разведку космического базирования, поддерживают связь подразделений ВСУ.

В Москве не раз отмечали, что США и Запад на Украине фактически ведут чужими руками войну с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что западные страны безоглядно поддерживают нынешние власти в Киеве в надежде достичь своей цели – расчленения России, передает ТАСС.

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