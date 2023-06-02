Собянин рассказал о ходе строительства Московского скоростного диаметра

К началу июля завершат работы на участке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД

В этом году откроют южный участок Московского скоростного диаметра, что улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов столицы с населением порядка 2,5 миллионов человек. Как сообщил мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети, сейчас строительство МСД идет полным ходом.

Так, к началу июля завершат работы на участке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги. Там уже укладывают тротуар и высаживают деревья.

А рядом готова часть нового шоссе протяженностью более 4 километров, ведущего от МЖД до развязки с МКАДом. Это половина от общей ширины дороги, работы на второй начнут в этом месяце.

На Южной рокаде продолжается реконструкция улицы Верхние Поля на участке от улицы Марьинский парк до МКАДа.

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