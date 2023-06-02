Мишустин озадачил студентов филиала МГУ в Сарове

Премьер решил проверить их знания

Глава кабмина Михаил Мишустин сегодня в Сарове. Там он посетил крупнейший в стране специализированный комплекс Института лазерно-физических исследований. Его сотрудники проводят уникальные исследования и тестируют новейшие отечественные разработки.

Там же премьер посетил филиал Московского государственного университета. Он был открыт по поручению главы государства. Вуз готовит математиков, физиков и IT-специалистов. Михаил Мишустин задал будущим учёным две задачи. И если с первой справились моментально, то вторую оставили в качестве домашнего задания. На этом встрече председатель правительства рассказал студентам, о грантовой поддержке государства уникальных проектов учащихся.

"Всем, конечно, хочется, чтобы результат был. Чтобы найти применение своим идеям через стартапы. Такую платформу сделали. Эта платформа технологического предпринимательства студентов. Там можно до миллиона? Да до миллиона получить соответственно на ваши разработки и идеи. Поэтому нужно суметь сформулировать это правильно, и в соответствии требованиям Министерства образования и науки сделать соответствующие заявки", - сказал Мишустин.



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