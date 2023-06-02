Москвичам рассказали, как выгодно вкладывать сбережения

Дни финансовой грамотности проводятся в столице несколько раз в год

Как выгодно и безопасно вкладывать свои сбережения? Какой стратегии лучше придерживаться новичку? Что такое зеленые облигации Москвы? Об этом всем желающим рассказали в рамках мероприятия День финансовой грамотности, которое организовали власти столицы.

Перед гостями с лекциями и мастер-классами выступили практикующие специалисты. Участники встречи также получили бесплатные консультации от представителей Московской биржи и налоговой службы.

Дни финансовой грамотности проводятся в Москве несколько раз в год в разных районах города, чтобы жители могли получать полезные знания рядом с домом.

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