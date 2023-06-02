В Москве проходит съезд Международного детского конгресса

Программа включает мастер-классы от профессиональных наставников

В Москве проходит 4-й съезд Международного детского конгресса, целью которого являются поддержка талантливых ребят и помощь в реализации их творческого потенциала, сообщает "ТВ Центр".

В мероприятии принимают участие делегации из России и стран зарубежья - всего около 130 детей в возрасте от 5 до 14 лет.

Программа включает мастер-классы от профессиональных наставников, также ребята ставят свои собственные спектакли. Под руководством преподавателей они пишут сценарии, создают декорации, танцуют и поют на сцене. А весь процесс подготовки снимают на видео.

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