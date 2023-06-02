Московский регион ждет резкое похолодание

Днем в субботу - не выше плюс 14

Выглянув во двор, жители не сразу поняли, что происходит. Вокруг белым-бело. Сады и огороды засыпал град. Удивительное начало лета выдалось в этом году в Пятигорске. Автомобили - по колеса в воде. Подтопило не только дороги, но и железнодорожное полотно. В Ставрополе образовались заторы. Из-за грозы с ливнями и шквалистым ветром МЧС объявило штормовое предупреждение. В аэропорту имени Лермонтова задержали несколько рейсов. В частных хозяйствах погиб урожай. Повалены фруктовые деревья. Размыто асфальтовое покрытие. Спасатели много часов осушали подвалы с помощью помп и насосов. В домах испорчен ремонт и бытовая техника.

Природное бедствие обрушилось на Кабардино-Балкарию. В Нальчике бурные потоки воды сносили все на своем пути. В реку смыло автомобиль. Пригороды и курортная часть города остались без водоснабжения. Метеопрогноз неблагоприятный. Вплоть до воскресенья ожидаются ливни, град и штормовой ветер. Возможен сход селей.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен и в столичном регионе. Регион ждет резкое похолодание. Днем в субботу - не выше плюс 14, в ночь на воскресенье - заморозки. В Московской области столбики термометров могут опуститься ниже нуля. Такая погода характерна для апреля, а не для первого летнего месяца.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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