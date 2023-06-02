В Госдуме предложили отменить домашнее задание для школьников

Об этом депутата попросил его сын
В Государственной думе предложили отменить домашнее задание для школьников.
С идеей выступил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков. По его мнению, разгрузка учителей, учеников и их родителей пойдет всем на пользу.
"Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит "домашку", - заявил Даванков.
Депутат отметил, что убедился в необходимости отмены домашнего задания после встречи с родителями в Москве.
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