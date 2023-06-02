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В Госдуме предложили отменить домашнее задание для школьников

11:05
  • пятница
  • 02 июня 2023

Об этом депутата попросил его сын

В Государственной думе предложили отменить домашнее задание для школьников.

С идеей выступил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков. По его мнению, разгрузка учителей, учеников и их родителей пойдет всем на пользу.

"Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит "домашку", - заявил Даванков. 

Депутат отметил, что убедился в необходимости отмены домашнего задания после встречи с родителями в Москве. 

Ранее стало известно, что в российских школах появятся советники директоров по воспитанию. Их задача - внедрить новую философию воспитания, раскрыть потенциал учеников, отметил руководитель Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов.

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