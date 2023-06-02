Украинские дроны атаковали Курск

Губернатор области поблагодарил ПВО за отличную работу

Украинские беспилотники в ночь на 2 июня атаковали Курск. Система противовоздушной обороны сработала отлично, военных поблагодарил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По данным главы региона, в результате атаки поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов. Никто из местных жителей не пострадал, сообщил Старовойт в Telegram.

Жители Курска ранее сообщили в соцсетях о трех взрывах в небе над городом. Очевидцы наблюдали яркие вспышки. В регионе действует средний уровень реагирования.

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