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Украинские дроны атаковали Курск

11:05
  • пятница
  • 02 июня 2023

Губернатор области поблагодарил ПВО за отличную работу

Украинские беспилотники в ночь на 2 июня атаковали Курск. Система противовоздушной обороны сработала отлично, военных поблагодарил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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По данным главы региона, в результате атаки поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов. Никто из местных жителей не пострадал, сообщил Старовойт в Telegram.

Жители Курска ранее сообщили в соцсетях о трех взрывах в небе над городом. Очевидцы наблюдали яркие вспышки. В регионе действует средний уровень реагирования.

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