Собянин: Водолазы Москвы в 2022 году спасли более 130 человек

Водоемы патрулируются каждый год

водолазные службы Москвы спасли в 2022 году 134 человека.

Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин. В Москве много больших и малых водоемов, за ними следят три водолазные службы: управление водолазных работ "Мосводостока", водолазная служба "Мосводоканала" и Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах.

"Водолазы прочищают коллекторы, чистят и ремонтируют подводные канализационные и водоотводные трубы, отвечают за состояние гигантских очистных сооружений. Они же занимаются очисткой и углублением дна водоемов и обследуют рыбозащитные сооружения", - говорится в сообщении.

Работа водолаза непростая и требует хороших знаний объекта и отточенных навыков. Снаряжение водолаза весит порядка 80 килограмм, а погружаться приходится на глубину до 27 метров. Час работы в воде сравним с дневной физической нагрузкой на суше. В прошлом году водолазы "Мосводоканала" провели на глубине в общей сложности три тысячи часов.

В распоряжении водолазов находится 180 различных плавательных средств. Суда оснащены всем необходимым аварийно-спасательным оборудованием.

"Самой благородной миссией является спасение на воде. В 2022 году были спасены 134 человека", - отметил Собянин.

Водоемы патрулируются круглый год. Перед началом купального сезона специалисты проверяют дно водоемов, извлекают из воды мусор и травмоопасные предметы, осматривают береговую линию. С отдыхающими на берегу проводятся профилактические беседы.

"Москва круглый год обеспечена чистой питьевой водой, а водоемы безопасны для любителей отдыхать на городских пляжах", - добавил мэр.

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