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Собянин сообщил о двукратном росте производства станков для основных сфер промышленности

11:29
  • пятница
  • 02 июня 2023

При производстве используются отечественные материалы и компоненты

Столичные производители готовы наращивать выпуск компактных фрезерных станков. Производство станков для металлообработки только за январь-март 2023 года выросло более чем в два раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Собянин отметил, что выпускаемые столичными производителями станки позволяют создавать изделия разной формы и размеров. Эта продукция крайне необходима для автомобильных, строительных, аэрокосмических и электронных предприятий.

Мэр также сообщил, что с 2022 года в Москве изготавливаются компактные фрезерные станки. Это высокотехнологичная разработка одной из столичных компаний. Эти установки занимают меньше места, на их обслуживание не нужно тратить много времени, и они выполняют большинство типовых операций по металлообработке, написал Собянин в Telegram.

Мэр подчеркнул, что в производстве компактных станков используется более 70% отечественных материалов и компонентов. Стоимость изделий в результате на 30-50% меньше, чем у зарубежных аналогов. По данным Собянина, у производителей есть возможность выпускать ежегодно несколько десятков таких установок.

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