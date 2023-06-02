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Франция подключилась к программе обучения украинских пилотов

11:44
  • пятница
  • 02 июня 2023

А вместе с ней - и Польша

Подготовкой украинских пилотов займется Франция. Об этом Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский договорились на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии, сообщает "ТВ Центр".

К программе обучения летчиков ВСУ управлению американскими F-16 подключилась и Польша. Вот только какое число асов реально необходимо киевскому режиму, до конца так и не ясно. Точный объем поставок истребителей и сроки до сих пор не озвучены.

Власти Нидерландов, в свою очередь, намерены закупить для Киева дополнительно несколько десятков танков "Леопард". Правда, речь об устаревшей модификации, которую перестали выпускать еще в начале 80-х.

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Пилот в кабине истребителя F-16
Пилот в кабине истребителя F-16
Истребитель F-16
Истребитель F-16
Истребитель F-16
Истребитель F-16
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