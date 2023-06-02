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Суд отказался снять статус иноагента с Максима Галкина

12:07
  • пятница
  • 02 июня 2023

И с блогера Ильи Варламова

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Максима Галкина (признан в России иноагентом – прим. ред.) к Минюсту с требованием снять с него статус иноагента.

"В удовлетворении исковых требований отказать", - огласила решение судья (цитата по ТАСС).

О том, что телеведущий подал иск стало известно 15 мая. Представитель артиста заявила, что ее подопечный не является политическим деятелем и лишь выражает личное мнение на происходящее. Более того, выступления за рубежом нельзя назвать поддержкой из иностранных источников.

Ранее суд отклонил соответствующий иск блогера Ильи Варламова (признан в России иноагентом – прим. ред.).

Галкин покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. Вместе с женой Аллой Пугачевой и их несовершеннолетними детьми он переехал в Израиль.

В сентябре 2022 года Минюст включил шоумена в список физлиц-иноагентов. В ведомстве объяснили, что телеведущий занимается политической деятельностью, получая финансирование с Украины.

Варламов попал в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. По данным Минюста, блогер "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал деньги из-за рубежа.

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