Собянин: малый и средний бизнес выкупил у города 8 тыс арендуемых помещений

Стать владельцем городской недвижимости можно с помощью госуслуги на портале mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что с 2011 года малый и средний бизнес выкупил у города больше 8 тыс. арендуемых помещений. Как уточнил градоначальник, сделать это можно без торгов по рыночной стоимости, которую устанавливают независимые оценщики.

По словам мэра, с 2011 года малый и средний бизнес выкупил больше всего помещений в центре, на севере и юге столицы. Приобрести недвижимость могут компании, которые арендуют ее не менее двух лет. При этом они должны быть включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для помещений, арендованных на специализированных аукционах, получаются немного другие условия, объяснил Собянин. Выкупают их спустя три года, а сам объект должен быть в списке предназначенных для использования малым и средним бизнесом не меньше пяти лет.

Стать владельцем городской недвижимости можно с помощью госуслуги на портале mos.ru.

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