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В Лондоне заявили об иссякших запасах вооружений для Киева

12:08
  • пятница
  • 02 июня 2023

Резервы все исчерпаны

Запасы вооружений для передачи Украине иссякают как у Великобритании, так и у стран Евросоюза. Страны, помогающие Киеву, вынуждены покупать больше вооружений, так как уже не могут позволить поставки из собственных национальных резервов, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Washington Post.

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Ранее стало известно о проблемах с поставкой Украине ракет для F-16. В Лондоне заявили: западные страны не знают, кто будет поставлять Украине ракеты класса "воздух-воздух" для истребителей F-16.

Британские военные отмечали, что Киеву могут передать европейские ракеты большей дальности Meteor. Альтернативный вариант -американские ракеты средней дальности AMRAAM. Отмечается, что обе модели крайне дорогие - стоимость каждой ракеты около одного миллиона долларов.

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