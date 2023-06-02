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Будущие контрактники назвали чувство патриотизма своей главной мотивацией

12:25
  • пятница
  • 02 июня 2023

Добровольцы хотят быть полезными Родине

Будущие контрактники рассказали журналистам о причинах своего решения уйти служить в армию.

Главная причина для многих добровольцев – это патриотизм и желание быть полезным Родине.

"Моя мотивация - это патриотизм и переживание за судьбу страны, надо помочь Родине одержать победу", - сказал один из мужчин.

Другой доброволец отметил, что готов приложить свои знания и навыки, чтобы помочь Родине достичь намеченных целей в СВО.

Всю необходимую информацию о работе столичного пункта отбора на военную службу можно узнать тут или по телефону 117.  

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