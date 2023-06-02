Будущие контрактники назвали чувство патриотизма своей главной мотивацией

Добровольцы хотят быть полезными Родине
Будущие контрактники рассказали журналистам о причинах своего решения уйти служить в армию.
Главная причина для многих добровольцев – это патриотизм и желание быть полезным Родине.
"Моя мотивация - это патриотизм и переживание за судьбу страны, надо помочь Родине одержать победу", - сказал один из мужчин.
Другой доброволец отметил, что готов приложить свои знания и навыки, чтобы помочь Родине достичь намеченных целей в СВО.
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