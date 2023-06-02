В Бердянске прогремели несколько взрывов

Обстрелян морской порт

Несколько громких взрывов произошли в Бердянске Запорожской области.

Об этом в пятницу сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

По предварительным данным, попытка ракетного обстрела города боевиками ВСУ плюс работа ПВО России", - написал он в своем Telegram-канале.

Под обстрел попал морской порт. По предварительным данным, жертв и значительных разрушений нет, сообщили RT в оперативных службах.

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