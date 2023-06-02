Пентагон вскрыл поставки неисправного вооружения на Украину

Его использование может привести к потерям в рядах ВСУ

США поставляли на Украину неисправные вооружения. Об этом говорится в докладе генерального инспектора американского Министерства обороны. Отмечается, что использование может привести к потерям в рядах Вооруженных сил Украины.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи. В него войдут дополнительные боеприпасы и системы противовоздушной обороны Avenger и Stinger, а также средства противотанковой борьбы.

В то же время, в докладе Пентагона отмечается, что причина неисправности переданной Киеву техники и оружия – ненадлежащие условия хранения на американских базах. Как отметили эксперты в материале The American Conservative, если бы американским войскам понадобилось это оборудование, они столкнулись бы с теми же проблемами.

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