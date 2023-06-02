Информация о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область не подтвердилась

Это фейк

Власти Белгородской области опровергли сообщения о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

Информация о прорыве – фейк, сообщили РИА Новости в оперативном штабе. Ранее ряд СМИ и telegram-каналов написали о попытке прорыва боевиков в районе участка Уразово-Вериговка.

Утром 2 июня ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области. Огонь велся по селу Тишанка Волоконовского района, поселку Маслова Пристань Шебекинского округа, хутору Леоновка Валуйского округа. Два человека погибли, еще двое пострадали. Есть разрушения на земле, в том числе повреждены газопровод и линия электропередачи.

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